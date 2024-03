Gusti e profumi del territorio

Il territorio, con i suoi sapori e i suoi profumi, è la fonte d’ispirazione di Daniele Lencioni, che con la moglie Francesca e i figli manda avanti la Tenuta Mareli di Montemagno, un agriturismo che sforna vino naturale (le varie uve sono ricavate con agricoltura biodinamica), olio e miele di vario tipo. Ai fornelli, per allietare i palati degli ospiti, c’è proprio lui, Lencioni. Che grazie alla propria esperienza è riuscito a modellare un menu gustoso, articolato ma replicabile a casa per i nostri lettori. "Aprirei con un bell’aperitivo di benvenuto – spiega – con degli stuzzichini caldi e freddi, polpette e patate e un assortimento di crostini: da un lato fegatini, dall’altro burrata e acciughe, A seguire, come antipasto, un crostino di pasta sfoglia ripieno di ricotta e porri, servito sopra una vellutata di ceci e condito con pepe e olio extravergine d’oliva".

Dopo essersi aperti lo stomaco per bene, si può passare ai piatti forti. "Mi vengono in mente un paio di primi – continua Lencioni –: dei ravioli alle melanzane e ricotta, conditi con un pesto di zucchine. E poi delle papparelle con anatra e carciofi". Un’opzione per i vegetariani e una per gli onnivori, e così non rimane scontento nessuno.

A seguire, "di secondo farei un coscio d’agnello al forno, accompagnato da carciofi stufati in tegame e da patate al forno. Per chiudere, come desser avrei pensato alla nostra classica torta di cioccolato, coi becchi, magari rivisitata aggiungendo delle pere al cioccolato". Finito? Assolutamente no: manca un’indicazione che può fare tutta la differenza del mondo. "Naturalmente, il tutto va accompagnato con i nostri vini, quelli del territorio, che non devono mai mancare".

Et voilà, gli assist ve li abbiamo dati: ora tocca a voi.

DanMan