Gumdesign. Altri tre premi per lo studio

Lo studio viareggino Gumdesign, dopo aver ricevuto a settembre il “The New Best Communicator Award 2023“ per lo spazio espositivo Savema spa a Marmomac, conquista altri 3 premi internazionali per le collezioni disegnate per le aziende Styl’editions di Sassuolo e S•Cab di Brescia.

Altri riconoscimenti quindi per lo studio diretto da Laura Fiaschi e Gabriele Pardi, il cui lavoro si orienta verso il mondo del progetto nel senso più esteso del termine: dalla progettazione di spazi abitativi e commerciali ad allestimenti fieristici per le aziende fino ad arrivare alla comunicazione ed alla progettazione grafica per individuare e promuovere l’identità aziendale in modo univoco e personale. La collezione “Mosaico_Pavone“, tra segno grafico e prodotto industriale, ha vinto l’Archiproducts Design Award 2023, premio consegnato a Milano negli splendidi spazi di Superstudio. Le altre due affermazioni internazionali coinvolgono “Dress_Code“, una serie articolata di sedute e tavolini disegnata da Gumdesign: il progetto ha conquistato sia il Big See Product Design Award 2023 a Lubjana (in Slovenia) che il German Design Award 2024 a Berlino (in Germania). Per l’occasione Luisa Battaglia, art director e co-owner di S•CAB, insieme alla sorella Francesca, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di ricevere questo premio, che riconosce la bontà progettuale di “Dress_Code“. Così si generano le condizioni migliori per una prova di creatività autentica, supportata da know-how produttivo ed esperienza da un lato e metodo e linguaggio personale dall’altro".

Per informazioni contattare Gumdesign (via Coppino 69), [email protected], 0584 632696 e 393 4270755.