“Gruppo informatico“ a Bologna. Le soluzioni per la sanità digitale

Si è tenuta settimana scorsa, a BolognaFiere, la 23esima edizione di Exposanità, la fiera che da più di quarant’anni mette al suo centro le professioni del mondo sanitario e sociosanitario e divenuta, nel tempo, oltre ad un occasione di scambio commerciale, anche un momento di confronto e di crescita per i professionisti del Servizio sanitario nazionale.

Una manifestazione che dà importanza primaria, sì, alla tecnologia, ai processi di digitalizzazione e di ridefinizione dei setting di cura, fondamentali a (ri)disegnare la sanità che verrà, ma soprattutto alla passione di coloro che, in sanità, lavorano, con competenze professionali e l’entusiasmo che farà la differenza nella gestione dell’assistenza.

Un’edizione concentrata sull’importanza delle risorse umane e sulla valorizzazione, appunto, delle competenze come strumento chiave per assicurare qualità del Ssn, tra cui ha spiccato, con i suoi gioielli informatici, anche l’azienda di information technology viareggina, Gruppo Informatico.

La software house, leader nella creazione di software per la sanità pubblica e privata e presente alla fiera bolognese nella sezione dedicata alla sanità digitale, ha proposto tre applicativi dedicati ai pazienti e ai centri medici, software di ultima generazione “made in Versilia“ sviluppati e promossi proprio da Gruppo Informatico.

ResMedica, CupSubito e FarmaCup hanno, infatti, lo scopo di avvicinare gli utenti in cerca di prestazioni mediche e i centri e i professionisti che le offrono.

CupSubito, attivo dal 2014, è stato presentato a Bologna nella sua ultima versione, forte di anni di sviluppo e con alle spalle decine di migliaia di prestazioni effettuate: si tratta del primo portale web italiano dove gli utenti possono prenotare una visita specialistica o una prestazione medica, facendolo facilmente dopo aver scelto tra tantissimi centri accreditati.

ResMedica è il software gestionale dedicato ai centri medici, fisioterapici, diagnostici, a poliambulatori, case di cura e rsa, convenzionati con il servizio sanitario nazionale o privati, che aiuta ad organizzare a 360 gradi tutte le fasi del lavoro, dalla prenotazione alla refertazione medica.

FarmaCup, invece, è il software dedicato alle farmacie per assistere i pazienti in cerca di una prestazione medica, e offre un servizio che permette di accedere alle agende e alle prestazioni delle strutture mediche del circuito e di prenotare per i propri clienti.