Grave perdita per il mondo dell’arte Addio a Giuliano Matteucci il grande esperto del Novecento

Ha dissertato di arte con De Chirico e si è totalmente dedicato all’etica del lavoro. Una vita semplice coniugata a una fama internazionale conquistata sul campo per Giuliano Matteucci, uno dei massimi esperti della cultura artistica, scomparso a 78 anni. Originario di Camaiore, Matteucci ha sempre vissuto a Viareggio dove si è formato da autodidatta frequentando l’allora Navicella, la galleria dei fratelli Marchi (dove oggi si trova la Taverna dell’Assassino) ed entrando in contatto con personaggi come il pittore Mario Borgiotti e il critico Roberto Longhi. Un mondo nel quale si è inserito prima come antiquario, poi appassionandosi di pittura dimostrando di avere talento e doti di empatia e discrezione che gli hanno consentito un’evoluzione spontanea a livelli di eccellenza. Per venti anni è stato infatti consulente per Finarte, la Casa d’arte con sedi a Milano e Roma in qualità di esperto della pittura dell’800 e primi ’900. E’ stato promotore della Fondazione Matteucci per l’Arte Moderna di Viareggio dando vita ad un polo culturale unico, con sede in via D’Annunzio, finalizzato alla conservazione, gestione e promozione di mostre ed eventi. "Il lavoro? Per me è un meraviglioso hobby" ha sempre detto Matteucci che ha scelto di dividersi tra Milano e Viareggio rifuggendo serate mondane per una vita riservata e dedicata alla famiglia anche se nei suoi contatti ci sono stati i confronti con De Chirico o i meeting con Bernardo Caprotti patron di Esselunga.

Il sindaco Bruno Murzi, l’assessore alla cultura Graziella Polacci e il presidente di Villa Bertelli, Emindo Tucci lo ricordano per la fattiva collaborazione durante questi anni in cui è stato partecipe in diverse esposizioni, a partire dalla prima mostra al Fortino "L’uomo dei Macchiaioli- i molteplici sguardi di Mario Borgiotti" e a completamento quella del 2022 "L’Universo di Fattori". "Un pilastro della cultura artistica del ‘900 – commentano – che stava lavorando ad un altro prestigioso progetto che porteremo quest’estate al Fortino e che sarà un omaggio alla sua memoria". Giuliano Matteucci lascia la moglie Cristina Bedini e le figlie Elisabetta e Annamaria. I funerali questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Rita.

Francesca Navari