Gnomi, fate e folletti del bosco Ritorna la Versiliana dei piccoli

Ventritré spettacoli sognando storie e favole che si intrecciano agli elementi della natura. È il biglietto da visita della nuova stagione della Versiliana dei piccoli, intitolata appunto “Gnomi, fate e folletti del bosco incantato”, con un lungo calendario in agenda dal 9 luglio al 31 agosto. La rassegna come sempre è promossa e organizzata dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune, con il palinsesto confezionato dal consulente artistico della Versiliana Massimo Martini insieme alla Fondazione Toscana spettacolo. Tre le location, per un totale di 14 spettacoli all’Arena dei piccoli in Versiliana, tre al Palazzo Mediceo di Seravezza e altri sei – la novità di quest’anno – al parco giochi tra via Cipro e via Mameli a Focette.

"Avremo un calendario ricchissimo – spiega il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti –e inoltre quest’anno abbiamo cercato di andare incontro anche alle esigenze delle frazioni, portando i nostri eventi anche a Focette, seguendo il nostro progetto di Versiliana diffusa". Soddisfatto anche il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti: "Sono orgoglioso che la Versiliana, anche con le iniziative riservate ai più piccoli, continui nel suo percorso ’diffuso’ su tutto il territorio. Ed è con particolare apprezzamento che ho accolto la notizia della ’trasferta’ a Focette, in collaborazione con la Pro Focette: esempio concreto di come si possa fare squadra alzando l’asticella della qualità della nostra accoglienza". Dopo la partenza di attività e laboratori (9 luglio), il programma partirà l’11 luglio (ore 18,30) con i burattini di “Don Chisciotte“ e proseguirà con “Fantasia a 4 mani” (13 luglio), “Clown spaventati panettieri” (18 luglio), “Balloon adventure” (20 luglio), “Il drago dalle sette teste” (25 luglio), “Tutti in valigia” (27 luglio), “Giulivo clown baloon show” (1 agosto), “Oh!” (3 agosto), “Woow!” (8 agosto), “Gunteria Soup” (10 agosto), “The really stupid show” (17 agosto), “Le penne dell’orco” (22 agosto), “C’ era due volte un piede” (24 agosto) e “Re Serpente” (29 agosto).

A Seravezza invece (ore 17,30) andranno in scena “Felici per sempre” (24 luglio), “Giulivo Clown Splash Show” (6 agosto) e “Crochè varietè” (9 agosto), e a Focette “L’incantesimo degli gnomi” (28 luglio), “Rhum” (2 agosto), “Zona franca” (4 agosto), “Blacksmilzo” (9 agosto), “La storia di Prezzemolina” (11 agosto) e “I quattro musicanti di Brema” (16 agosto). Info www.versilianafestival.it