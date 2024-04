Gli yacht della Lusben al Myba Charter Show

A Genova, al Myba Charter Show (dedicato ai maxi yacht) è presente il cantiere Lusben (gruppo Azimut Benetti) primario operatore nelle riparazioni e trasformazioni di yacht nel Mediterraneo settentrionale, con sedi a Viareggio, Livorno e Varazze. L’occasione – dicono dall’azienda - è per una opportunità di espansione del business refit rivolto ad un settore in crescita costante come quello del noleggio. Al Mybe si trova anche l’Agenzia Vannucci, che nel 2025 festeggerà i duecento anni: “I grandi yacht hanno una notevole capacità di riversare a terra forti economie – dice Paolo Vannucci – e noi curiamo i loro tour nei minimi dettagli. Ad esempio le soste in rada davanti la Versilia, dove gli armatori e i gli ospiti scendono a Forte dei Marmi per lo shopping, e per visitare Pietrasanta per l’arte. A Viareggio una volta giunti in Passeggiata, scelgono magari di andare in bicicletta, e poi via verso Firenze, Siena, Pisa, Lucca. E posso testimoniare che la Toscana continua ad avere una fortissima capacità di attrazione per chiunque”.

Walter Strata