Gli "Stati generali" di Forza Italia. In volata verso le elezioni regionali

La strada è lunga, manca ancora un anno o forse qualche mese in più, ma Forza Italia guarda lontano e da Viareggio si lancia nella campagna elettorale in previsione delle prossime elezioni regionali. Sanità, infrastrutture e distretti industriali sono i tre capisaldi al centro di "Verso Toscana 2025. Gli Stati generali di Forza Italia" che sabato riuniranno gli azzurri al grand hotel Principe di Piemonte a Viareggio. Evento durante il quale verranno illustrati i risultati degli approfondimenti condotti dai dipartimenti del partito e per tracciare le proposte fondamentali in vista delle elezioni Regionali dell’autunno del prossimo anno.

"Parte la campagna per le Regionali attraverso gli stati generali – è la sintesi del segretario degli azzurri in Toscana Marco Stella- – facciamo una giornata intera di studio, approfondimento, di rapporto con il mondo imprenditoriale, le categorie economiche, ma anche col mondo del sistema sanitario".

Sulla sanità Stella promette di svelare proprio sabato la proposta di riforma: "Ci siamo resi conto – sostiene – che tre Asl creano troppa distanza, sono lontane dalle esigenze dei territori specifici siamo contrari alla chiusura dei presidi ospedalieri, quindi il caposaldo delle tre aziende deve essere messo in discussione".

"Porteremo le buone pratiche del centrodestra – aggiunge il segretario forzista – , parleranno i sindaci e gli assessori di Forza Italia dove esprimiamo forza di governo nei sette capoluoghi di provincia, nei Comuni che abbiamo vinto anche nell’ultima tornata elettorale come Santa Croce sull’Arno".

Fra i big, sono previsti i saluti del vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ma anche le presenze del capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri, e del responsabile nazionale Dipartimenti, Alessandro Cattaneo. Oltre al vice segretario nazionale forzista, l’onorevole Deborah Bergamini, l’onorevole Chiara Tenerini, e il responsabile regionale dell’organizzazione del partito Matteo Mastrini. "Credo sia stato fatto un ottimo lavoro – commenta Mastrini –. Non era semplice strutturarsi. Sono stati costituiti e saranno presentati oltre 20 dipartimenti regionali, che si occuperanno di tutte le materie di competenza della Regione Toscana. Si tratta di una squadra importante, costituita da personalità di assoluto valore: tutti i dirigenti di Forza Italia Toscana sono potenzialmente candidati a governare la nostra Regione".