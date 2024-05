Gli aspiranti giornalisti del futuro. A dialogo con gli alunni delle “Pascoli“

Una mattina di chiacchiere, domande e curiosità ha riempito le stanze della nostra redazione. Sono venuti a trovarci gli alunni e le alunne Leonardo Biagini, Daniele Fenili Davydenko, Adriano Dinelli, Fabjan Doda, Leinjuneah Refe Domingo, Giorgia Filie’, Mohamed Gueye, Farhan Hossain, Francesco Imbrea, Alex Matei, Rosa Oretti, Luca Santucci, Enea Simonini e Viola Vespignani, della classe 5^ A della scuola primaria “G. Pascoli“, accompagnati dalle docenti Valentina Baccili e Monica Ceselli.

I ragazzi e le ragazze, che già tra i banchi di scuole hanno affrontato durante l’anno scolastico il testo di cronaca su varie tematiche a partire proprio dalla lettura dei quotidiani portati in classe, hanno scoperto, con attiva attenzione e genuino interesse, dialogando con il nostro caporedattore, la storia del nostro giornale e i passaggi e il lavoro necessari alla sua creazione e pubblicazione. Un incontro stimolante, per noi, che speriamo possa essere stato altrettanto d’ispirazione alle giovani menti del futuro, per sviluppare opinioni, punti di vista e sguardi sul mondo attenti e personali.