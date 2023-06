Gli anni Ottanta Ospiti speciali in un revival

In occasione della grande mostra “Ritorno agli anni ‘80“ allestita a Palazzo Mediceo di Seravezza e nelle Scuderie della Villa Medicea, manifestazione che sta riscuotendo un considerevole successo di pubblico che, numerosissimo, affolla costantemente le sale espositive del Mediceo, ecco il ricco programma di eventi per il fine settimana del Comune.

Si inizia stasera alle 18,30 con protagonista di un incontro Clive Griffiths e il suo libro “Videomusic. I nostri Anni ’80. Di Clive Griffiths“. Il deejay, insieme all’amico Savage ripercorrerà la storia, tutta toscana della prima tivù che rivoluzionò il modo di vivere la musica, guardandola e non solo più ascoltandola. In questo contesto, dove cambia totalmente il panorama musicale degli anni ‘80, Griffiths racconterà i frammenti di una vita vissuta all’insegna della musica visiva, in quel decennio i cui protagonisti erano i Depeche Mode, gli Spandau Ballet, Madonna, gli Europe, George Michael, e la musica si modulava anche tra i ritmi dell’heavy metal e dark music.

Domani, sempre alle 18,30, andrà in scena l’attesissimo appuntamento dedicato al “Drive in“ con Dario Salvatori, giornalista e critico musicale Rai, e Francesco Salvi, attore e cabarettista, che racconteranno e omaggeranno i 40 anni della prima trasmissione trasgressiva degli anni ‘80.

Si chiude domenica alle 21,15 questa prima trilogia di incontri con: “I Mondiali e lo sport“ raccontati dal giornalista e scrittore Marino Bartoletti, che è è stato protagonista di quel mitico decennio. Ci saranno anche grndi sportivi com ospiti come Ciccio Graziani e Giovanni Galli, campioni del mondo ‘82 con la nazionale italiana di calcio, il ciclista Moreno Argentin e il pugile Patrizio Oliva.