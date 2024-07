Gli Angeli del Turismo. In servizio ad agosto

FORTE DEI MARMI

Tornano gli Angeli del Turismo. Daranno informazioni utili per "godere appieno del soggiorno a Forte dei Marmi" ma avranno anche il compito "di sensibilizzare i visitatori sull’importanza di rispettare le normative vigenti in materia di sosta e circolazione delle biciclette, contribuendo così a mantenere l’ordine e la sicurezza sulle strade e sui marciapiedi del comune". Sono gli obiettivi del servizio che l’amministrazione attiverà a titolo sperimentale dal 1 agosto al 28 agosto, frutto di un accordo tra il Comune e Versilia promozione turistica società consortile per ripristinare una figura (sperimentata in passato) che sarà punto di riferimento sia informativo che di educazione per ’vivere’ meglio il paese. "Obiettivo principale – si spiega in una nota – migliorare l’esperienza turistica nel nostro territorio". Il gruppo degli Angeli del turismo" sarà composto da 12 persone, selezionate per le loro competenze linguistiche e la loro conoscenza del territorio. Riconoscibili grazie a una uniforme distintiva, saranno presenti nel centro cittadino per offrire un servizio di informazione e accoglienza turistica: "Saranno quindi a disposizione per rispondere a domande, fornire indicazioni e informazioni utili per godere appieno del soggiorno a Forte dei Marmi".

Un’attenzione particolare, spiega sempre il Comune, "sarà dedicata alla gestione delle biciclette ‘parcheggiatè impropriamente sui marciapiedi e non solo". Infatti proprio nei giorni scorsi è stato fatto presente il crescente fenomeno di biciclette lasciare sui marciapiedi, con impossibilità di passaggio per chi ha difficoltà motorie o per mamme con i passeggini: tanto che in centro spesso è necessario proseguire pericolosamente sulla carreggiata vista l’affollata presenza di mezzi a due ruote.

"Questo servizio - conclude la nota dell’amministrazione - rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione di un turismo responsabile e sostenibile, e nella valorizzazione delle risorse turistiche del nostro territorio"

Fra.Na.