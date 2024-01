Giulia Nati, bufera social. Attaccata con la flebo alla borsa di lusso: lo sdegno di Carolina Marconi

Firenze, 24 gennaio 2024 – Giulia Nati, viareggina di nascita, ha trovato il modo di far parlare di sè. L’influencer da un milione di follower è finita nella bufera per aver postato sui social un reel (di fatto un video) che la ritrae a letto, con la mascherina dell’ossigeno sul volto e il rumore dei macchinari tipici di una stanza d’ospedale. In più, ed è la cosa che ha fatto scalpore, una flebo collegata a una borsa di lusso griffata Hermès. Appoggiate sul comodino una serie di borse più piccole, sempre della stessa – costosissima – marca.

Tanti i commenti critici nei confronti della Nati, che dopo l’esperienza a Milano è tornata a studiare al Polimoda. Fra questi quello di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che proprio sui social ha raccontato e testimoniato passo dopo passo la sua lotta contro il cancro. «Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi, vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così».

La Nati, classe ‘91 e madre di due bambini (Hermes e Kelly) avuti dal marito Christian Bruschi, ha risposto così. «Ciao Carolina, sai che noi ci sentiamo anche in privato e sai quanto ti stimo come donna per la tua forza. Mia suocera sta vivendo la tua stessa malattia ogni giorno, la sto vivendo in prima persona. Ma questo non c’entra era un video pienamente simpatico. Tutto qui! Ti abbraccio».