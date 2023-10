Giulia Mutti insegna i trucchi ai neo cantautori a Querceta: Masterclass di Songwriting

Per diventare cantautori l’ispirazione, da sola, non basta. Ecco che la cantante versiliesi Giulia Mutti è pronta a svelare i trucchi del mestiere per comporre un brano, forte della sua esperienza. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione della masterclass di songwriting promossa da Giulia, dopo il successo di adesioni alla prima esperienza: l’appuntamento è per sabato 11 e 18 novembre alla Fioreria delle storie a Querceta, dalle 15 alle 18, tre ore a giornata per favorire l’empatia e la sintonia del gruppo che si troverà a scoprire il magico mondo della scrittura creativa di canzoni. Il programma toccherà diversi punti: panoramica generale sulle caratteristiche delle canzoni, strutture, metodi di scrittura e “trucchi del mestiere”, passando poi per un approfondimento su come registrare, tutelare e far fruttare i brani. "A questo primo momento teorico – anticipa Giulia Mutti – seguirà una parte pratica in cui i partecipanti potranno mettersi alla prova con esercizi mirati a stimolare la creatività. La masterclass è aperta a tutti senza limiti d’età e non occorre aver avuto specifiche esperienze nel mondo musicale. Scrivere canzoni può aprire tante porte, ma quella più importante è senza dubbio la conoscenza di se stessi: è estremamente stimolante far cadere le barriere e sentirsi liberi di esprimersi senza paure…è questo che fa la musica".