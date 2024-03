Giù i calcinacci dalla palazzina. Partono i lavori in via Amendola per riqualificare le case popolari

Dopo l’allarme per le ripetute cadute di cemento armato dalle terrazze, lunedì 18 marzo partiranno i lavori di sistemazione, ripristino delle parti in cemento armato sulle facciate delle case popolari via Amendola. A seguire, verranno sostituiti gli infissi esterni in pessime condizioni con grossi disagi agli abitanti, con spifferi e spese ingenti per il riscaldamento. Il tutto per un importo di oltre 1 milione a carico del Comune. "Visto che Erp non aveva disponibilità economiche per tali interventi a causa dei risibili finanziamenti messi a disposizione per il settore edilizia residenziale pubblica da parte del Governo centrale e da parte della Regione – evidenzia il delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli, interpellato in merito– come amministrazione abbiamo deciso di finanziare questo intervento utilizzando il bilancio comunale. Questo fa seguito ad altri lavori già effettuati (sempre con finanziamento comunale) quali la sistemazione dell’area esterna a parcheggio delle case popolari di via Versilia per 30mila euro, alla sostituzione di alcuni serbatoi dell’acqua potabile in eternit e di alcune caldaie sempre su alloggi di case popolari, e la sistemazione di un alloggio in via Olmi, tutto per un importo complessivo di 80mila euro, e a quelli in via di completamento per l’efficientamento energetico alle case popolari di via Ariosto e via Civitali (utilizzando il Superbonus 110%)". Intanto sono stati impegnati in bilancio 120mila euro per ripristini delle facciate e di parti di cemento armato per le case popolari di via Dell’Acqua, opere che dovrebbero essere appaltate a breve da Erp Lucca.

Francesca Navari