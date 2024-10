Il porto si vestirà di rosa. La partenza di una tappa del Giro in mezzo agli yacht da sogno

Viareggio, 24 ottobre 2024 – Il Giro d’Italia potrebbe nuovamente far tappa a Viareggio il prossimo anno. I buoni rapporti tra l’amministrazione comunale – in particolare dell’assessore allo sport, Rodolfo Salemi – e gli organizzatori della corsa rosa, la Rcs, continua infatti a dare frutti importanti per la nostra città in chiave sportiva ma anche in chiave turistica, di immagine e di promozione.

I contatti in tal senso sono già avviati da tempo e ieri non è passata inosservata in Darsena la presenza degli organizzatori con le magliette Rcs in bella vista. Una sorta di sopralluogo tecnico per verificare la fattibilità di una possibile partenza direttamente dal porto di Viareggio, con gli yacht a fare da quinta scenografica. Un’immagine suggestiva anche per chi da anni organizza la più importante corsa ciclistica d’Italia. Scenari e sfondi belli ne sono stati trovati numerosi in giro per l’Italia, ma sarebbe sicuramente un qualche cosa di unico una partenza nel cuore della Darsena accanto ai gioielli del mare, che rappresentano un’esclusiva mondiale per Viareggio. Un’idea, insomma, che stuzzica la fantasia degli amministratori viareggini, ma che ammalia soprattutto gli organizzatori della rassegna a tappe. Resta, ovviamente, da stabilire il possibile tracciato per portare in sicurezza i corridori, verosimilmente, verso il viale a mare, abituale teatro delle corse ciclistiche.

Insomma a quanto pare ci sarebbero davvero tutte le condizioni insomma per ripetere i successi della scorsa primavera (con la partenza della tappa Pucciniana da Torre del Lago sul rinnovato e riqualificato Belvedere dopo l’arrivo il giorno precedente a Lucca) e dell’anno prima con l’arrivo in volata in piazza Mazzini. Viareggio si prepara dunque a rivivere forti emozioni anche nel maggio del prossimo anno dando ospitalità alla corsa ciclistica più amata dagli italiani e quella che – insieme al Tour de France – ha sicuramente più storia e fascino a livello mondiale.