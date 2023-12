Giovani in scena. Il Teatro "Res 9" trionfa a Trento

Giovani in tutti i sensi: perché la loro Associazione teatrale si è costituita a gennaio di quest’anno e perché i suoi fondatori sono ragazzi tra i 20 e i 26 anni. Dopo essere stato selezionato per rappresentare il Centro Italia, il loro spettacolo “Per Amore dei Morti. Antigone dall’abito sporco”, una riscrittura energica e al tempo stesso rispettosa della celebre tragedia sofoclea, ha ricevuto lo scorso venerdì il massimo riconoscimento come miglior spettacolo del festival di teatro internazionale “IN_visibile” di Trento, superando decine di compagnie teatrali nazionali. "Una gioia bellissima – commenta Alessio Luca Bartelloni, scrittore e regista dello spettacolo – la nostra prima uscita fuori casa ci regala un premio che ricompensa un duro lavoro, ed è un attestato di stima per una rivisitazione teatrale comunque ardita, il cui successo non era affatto scontato". Lo spettacolo, in scena per la prima volta lo scorso maggio al Teatro Jenco, alterna infatti scene drammatiche originali a scene del testo classico, in una distinzione fatta di linguaggio, stile e temi affrontati.

Oltre al primo premio, la Giuria tecnica di Trento ha attribuito alla rappresentazione di Teatro Res 9 anche il premio per il miglior allestimento scenico (a Umberto Cinquini per Fratelli Cinquini Scenografie) e per la migliore attrice non protagonista (Eleonora Pucci), mentre la Giuria dei giovani ha voluto premiare lo spettacolo con il riconoscimento per la migliore interpretazione maschile (Alessio Del Dotto). Il cast di “Per Amore dei Morti. Antigone dall’abito sporco”: Alessio Luca Bartelloni, Viola Palagi, Nicola Lazzari, Eleonora Pucci, Filippo Fantoni, Matteo Lombardi, Alfredo Scorza, Nicole Fontana, Luca Orlandi, Alessio Del Dotto, Gabriele Dell’Innocenti e Matilda Maffei.