Giovane talento. Matilde Pistilli al tourmusicfest

VIAREGGIO

Ci sarà anche Matilde Pistilli (foto), viareggina, dieci anni tra i finalisti della categoria Baby Singer del Tourmusicfest The European Music Contest, prestigiosa manifestazione che ha scoperto moltissimi talenti come Mahmood. L’evento è domani nell’Auditorium Little Tony di San Marino.

Matilde Pistilli frequenta la scuola di musica viareggina di Susanna Altemura da quando aveva due anni. Ha iniziato con i corsi di musica in culla per approcciarsi a 6 anni al pianoforte e al coro di voci bianche “I Cantori di Burlamacco”.

Ha proseguito con il canto da solista con il quale ha raggiunto traguardi come la finalissima dello Zecchino d’Oro e per due anni consecutivi ha vinto un talent riservato ai bambini sotto i 12 anni realizzato in Versilia. La partecipazione alle finali di San Marino è un altro tassello di un mosaico che nasce dalla passione e determinazione di questo giovanissimo talento.

"Sono molto felice e soddisfatta del percorso musicale che ha fatto Matilde e di questo suo grande successo – commenta Susanna Altemura –; è un’allieva brava, determinata e si impegna moltissimo. Una grandissima soddisfazione personale nell’aver ricevuto i complimenti da una commissione così importante che lavora e collabora con grandi nomi del panorama musicale. Un’ulteriore conferma sulla mia metodologia vocale e interpretativa". E domani tutta Viareggio farà il tifo per Matilde.

