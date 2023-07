Giostre tornano a Viareggio, Gratis la prima ora di divertimento questa sera!

Dopo tre anni di lontananza, le giostre tornano a colorare l’estate nei giardini d’Azeglio. E per festeggiare l’apertura delle piccolo parco giochi, con sette storiche attrazioni (dai cigni, ai salti, ai seggiolini volanti fino alla corsa dei cavalli), la prima ora di divertimento, questa sera dalle 20.30 alle 21.30, sarà offerta gratuitamente a tutti i bambini. "É il nostro modo per ringraziare la città dell’accoglienza" spiegano i giostrai. Che, nel giorno dell’inaugurazione, colgono l’occasione anche per ringraziare "Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, l’assessore al turismo Alessandro Meciani, il consigliere comunale Luigi Troiso insieme a tutta la giunta – aggiungono – per averci concesso questo spazio e l’opportunità di lavorare a Viareggio durante la stagione balneare". Il piccolo luna park resterà allestito fino al 20 agosto, e sarà aperto ogni sera dalla 20.30 a mezzanotte.