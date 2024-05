Giornata per l’igiene delle mani. L’incontro sulle buone pratiche

“La giornata mondiale 2024 - Condividiamo le conoscenze per l’igiene delle mani“. È questo il titolo del seminario svoltosi lunedì nell’auditorium dell’ospedale “Versilia“, per condividere le esperienze condotte nel nostro territorio riguardo le uone pratiche per la sicurezza dei pazienti e per la prevenzione delle infezioni. L’incontro, moderato da Tommaso Bellandi e Giuseppina Terranova della struttura Sicurezza del paziente, ha visto interventi di Sibilla Di Guida, professore associato Scuola di Alti Studi IMT di Lucca, e di responsabili del team AID, che hanno illustrato attività e l’importanza dell’igiene delle mani, che salva milioni di vite ogni anno se eseguita al momento giusto in ambito sanitario e che è importante anche per ammalarsi di meno negli ambienti di lavoro e di vita. Per questo motivo, un messaggio è stato rivolto anche alle scuole in cui è importante educare i ragazzi all’importanza di una buona igiene e garantire la presenza di sapone, o di gel idroalcolico, nei bagni, almeno nei momenti a rischio di contagio.