Giornata di festa in pediatria. Donate uova di Pasqua ai piccoli pazienti

È stata una giornata di festa, giovedì 28 marzo, nel reparto pediatria dell’Ospedale Versilia. I bambini ricoverati hanno infatti ricevuto la visita di Gloria Camurati Leonardi, direttrice dell’associazione di volontariato “Il porto dei piccoli“, che ha lo scopo di portare ogni giorno ai bambini che affrontano la malattia e alle loro famiglie il sostegno necessario per alleviare la degenza ospedaliera e le cure domiciliari, cercando anche di diffondere la cultura del mare e del porto, negli ospedali come nelle scuole. Leonardi, accolta dal direttore della struttura complessa di Pediatria Luigi Gagliardi, insieme alla Capitaneria di Porto di Viareggio, con cui l’associazione collabora, ha donato delle coloratissime uova di pasqua ai piccoli pazienti presenti in struttura, che hanno accolto i doni e contraccambiato i volontari e i rappresentanti della capitaneria di Porto, con sincera gratitudine e grandi sorrisi, anche di genitori e delle dottoresse Sandra Bianchini e Maria Teresa Puliti.