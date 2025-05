Giornata della legalità. Spettacolo e memoria

Giornata della legalità: il Comune celebra l’anniversario della Strage di Capaci con una serie di iniziative che coinvolgono studenti, istituzioni e cittadinanza, nel segno della memoria e dell’impegno civile. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’associazione “Libera – Nomi e Numeri contro le Mafie”, domani alle 18 nell’auditorium della scuola media Guidi andrà in scena lo spettacolo teatrale "La classe dei banchi vuoti", tratto dall’omonimo libro di Luigi Ciotti e Sonia Maria Luce Possentini. Proposto dalla Compagnia L’Imbarco, lo spettacolo è scritto e interpretato da Giovanni Esposito, con la regia di Nicola Zavagli, e restituisce voce e dignità ai bambini e ragazzi vittime innocenti di mafia, riportandoli simbolicamente tra i banchi di scuola, là dove la vita è stata loro spezzata. "Ogni banco vuoto – dichiara Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale – rappresenta una vita strappata ma anche una coscienza che si risveglia. E noi, come comunità, non possiamo permettere che il silenzio prenda il posto della memoria". "La scuola è il luogo dove si costruisce il senso civico e si formano le coscienze delle nuove generazioni – sottolinea Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione – ringrazio la dirigente scolastica e tutti i docenti per l’impegno continuo con cui guidano in percorsi di crescita attiva e consapevole". L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con prenotazione o allo 0584 280292 o scrivendo a [email protected]. La cerimonia ufficiale di commemorazione delle vittime di tutte le mafie e in particolare quelle della la Strage di Capaci si terrà venerdì alle 10 nella Pineta Falcone e Borsellino, alla presenza delle autorità civili, religiose e delle associazioni del territorio.