Gioiello di Azimut premiato in Florida

Ha vinto uno dei più importanti premi nel suo speciale settore. E’ il super yacht Azimut Grande 36 metri insignito del “Best of Show” (il migliore dell’esposizione) al 64esimo Fort Lauderdale Boat Show in Florida, il più vasto salone nautico al mondo. Il “Grande” (chiamato così forse perché si pronuncia facilmente anche in inglese), è pensato, costruito e varato qui in città, a ulteriore testimonianza della posizione di vertice della nostra cantieristica.

All’eccezionale salone nella “Venezia d’America” è stato riconosciuto come il più innovativo, ed è stato scelto tra otto finalisti da una giuria indipendente che ne ha premiato l’alto livello di design, architettura, prestazioni e tecnologia. "La disposizione a sfioro del piano superiore, per la prima volta su di uno yacht di queste dimensioni, si sviluppa senza soluzione di continuità da poppa a prua. Sta già riscuotendo un incredibile interesse e questo premio è il modo migliore per annunciare il suo debutto di successo nel mercato statunitense", afferma Federico Ferrante, presidente Azimut Benetti Americas.

La carena ad alta efficienza, e l’utilizzo estensivo della fibra di carbonio per alleggerire il peso della sovrastruttura sono innovazioni progettuali che permettono di ridurre i consumi e le emissioni di anidride carbonica fino al 30%. Il prezzo sembra che si aggiri sopra i 13 milioni di euro, circa.

W.S.