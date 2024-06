Giochi di luci e arie celebri. Notte di festa in riva al Lago

Del vecchio Belvedere restano le panchine, rivolte verso il lago. Dalle quali anche la visuale resta immutata, e si spinge fino alle colline che sorgono imponenti sull’altra sponda, ai piedi delle quali si sono accoccolati i paesi di Massarosa. Tutto il resto, dopo l’intervento di completo rinnovamento della terrazza sul Massaciuccoli avviato dall’amministrazione Del Ghingaro alle porte dell’autunno, invece è da scoprire. Il cantiere si è chiuso, l’attesa è finita: oggi Torre del Lago inaugurerà il suo nuovo Belvedere Puccini con una cerimonia che diventa spettacolo, e che abbraccerà l’intero fine settimana.

La data scelta non è casuale, oggi, 21 giugno, nel mondo si celebra la giornata della musica. Di cui il maestro Giacomo Puccini è stato figlio e padre, e che proprio da quel Belvedere – in cui aveva trovato rifugio dopo aver lasciato Lucca – si è fatto ispirare per le sue composizioni immortali. Il taglio del nastro, previsto per le 21, sarà accompagnato dalla musica di Riccardo Arrighini, che si siederà al pianoforte del maestro, custodito nella Villa-Museo, e del trombettista Andrea Tofanelli. Sarà una bambina del coro delle voci bianche del Festival Pucciniano a portare il vassoio con le forbici per la cerimonia istituzionale. Al termine della quale si accenderanno le luminarie che incorniciano il viale Puccini, con alcune delle arie più famose del compositore, e del Gran Teatro all’aperto, dove il 12 luglio debutterà la stagione lirica che ripercorre l’intera parabola artistica del Maestro. Omaggio al centenario della sua scomparsa, avvenuta nel 1924 a Bruxelles.

Sarà Daniele Maffei, la cui voce accompagna già da alcuni anni gli spettatori dell’opera, ad introdurre lo spettacolo “Puccini a casa“ di e con lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini. Al suo fianco gli artisti del Festival Pucciniano, dunque la soprano Marina Medici, il tenore Lorenzo Papasodero e Silvia Gasperini al pianoforte. Seguirà uno show di luci laser e musica tra le quinte del lago.

Il programma prosegue domani alle 18.50, quando Simone Dini Gandini presenterà lo spettacolo di danza ispirato a “Le Villi“ della scuola Giselle, a cui seguirà (alle 19) il concerto di Andrea Tofanelli e Riccardo Arrighini, e che si concluderà con il “Gianni Schicchi“ coreografato sempre dalla scuola di danza Giselle. Domenica, sempre sul Belvedere, alle 19 le corali Pardini e Puccini si esibiranno in un grande concerto.

Marco Principini