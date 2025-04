Gigliola Cinquetti. A volte si sogna. L’autobiografia

La sua canzone "Non ho l’età" fu un grandissimo successo, con più di 4 milioni di copie vendute: Gigliola Cinquetti (nella foto) una delle poche cantanti italiane ad essere entrata in classifica nel Regno Unito, più di 15 milioni di dischi venduti nel mondo, due volte vincitrice del festival di Sanremo. Con "Non ho l’età" si aggiudicò anche l’Eurovision Song Contest. La Cinquetti, grande artista del panorama italiano, domenica alle 11 sarà ospite nella sala Annunziata del Chiostro di Sant’Agostino per raccontarsi e parlare del suo libro "A volte si sogna". Per la prima volta in questo romanzo autobiografico, Gigliola Cinquetti, carattere schivo e riservato, svela al pubblico il variegato mondo interiore, la sua personalità. L’incontro a ingresso libero fino a esaurimento posti è organizzato dal consiglio direttivo dell’Associazione "Il Guiscardo". Dialogherà con Gigliola Cinquetti il giornalista televisivo Massimo Mazzolini. L’incontro è un appuntamento importante per il territorio: Gigliola Cinquetti oltre ad essere una cantante di fama internazionale è stata attrice conduttrice televisiva italiana e ora anche scrittrice. Inoltre l’amore per l’arte e la pittura l’hanno accompagnata nella sua vita: arte e pittura che fanno parte del dna della Piccola Atene. Domenica l’artista incontrerà il pubblico con il quale parlerà della carriera e risponderà alle domande. L’associazione "Il Guiscardo" ringrazia di cuore Gigliola Cinquetti per avere accettato l’invito.

Maria Nudi