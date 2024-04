Giardinaggio e arredo country alla Versiliana Il Country & Garden Show a La Versiliana offre prodotti di qualità per gli amanti del giardinaggio e dell'arredo country-style. Organizzato dall'Associazione Country Eventi, la manifestazione presenta articoli di abbigliamento, arredi e oggettistica provenienti da tutta Italia, insieme a enogastronomia e prodotti tipici. Un'occasione per vivere giornate all'aria aperta immersi in creatività e originalità.