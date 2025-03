Giacomo sbarca in spiaggia. Sarà al bagno Marechiaro

Giacomo Milano, il brand di ristorazione fondato nel 1958 da Giacomo Bulleri, annuncia il proprio arrivo nello storico bagno Marechiaro. È un ritorno alle origini di Giacomo Milano che rafforza la sua presenza nel territorio toscano, accanto a Da Giacomo Pietrasanta. Anche la gestione dello stabilimento bagno Marechiaro – di prorpeità della famiglia Olivetti Rason – sarà affidata al gruppo di ristorazione milanese. Un luogo amato e reso celebre dalla cinematografia italiana, perché negli anni Ottanta, fece da scenografia per le riprese di “Sapore di Mare”. Il beach club con le sue 18 cabine e 34 tende private regalerà un’esperienza integrata tra alta cucina e lifestyle esclusivo. Forte dei Marmi con il suo mix di eleganza, tradizione e clientela internazionale, rappresenta la cornice perfetta per lo sviluppo del gruppo che prosegue il proprio percorso di posizionamento come simbolo di qualità, esclusività ed eccellenza culinaria. "Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova apertura che espande la nostra presenza in una delle località più iconiche d’Italia – ha dichiarato Giampaolo Grossi, ceo di Giacomo Milano – con un’esperienza vista mare che coniuga qualità, servizio e atmosfera unica. Sarà l’occasione di raccontare ancora una volta la nostra visione di ospitalità, fatta di autentica accoglienza e passione per il gusto".