Gemellaggio con Montgomery: "Non ha senso cancellarlo"

Il gemellaggio tra Pietrasanta e Montgomery, capitale dello stato Usa dell’Alabama, verrà mantenuto. A respingere in modo netto la richiesta della minoranza, insorta dopo l’introduzione della pena di morte con l’azoto, è il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, secondo il quale le direttive di uno Stato sono una cosa e l’amicizia tra due città un’altra. A chiedere la rottura del patto d’amicizia, siglato nel 2009, erano stati Insieme per Pietrasanta e Sinistra ecologista. "Pur di attaccare l’amministrazione comunale – replica Giovannetti – si inventano di tutto, non domandano e non approfondiscono. Dovrebbero informarsi e bussare, con umiltà, alla mia porta che è sempre aperta. Qua stiamo parlando di leggi dello Stato e semmai deve essere il governo italiano a farsi sentire e a portare i collerhi americani su certi ragionamenti. Non solo: se si prendono le distanze è anche peggio perché quelli si arroccano sulle loro posizioni. Per il cambiamento ci vogliono confronto e dialettica, e non chiudere le porte lasciando gli altri Stati al loro destino".

d.m.