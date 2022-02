Viareggio, 7 febbraio 2022 - Un intero quartiere, quello della Torraccia a Pietrasanta, si è commosso per la storia di un gatto investito e ucciso da una macchina e del suo fedele amico, anche a lui a quattro zampe, che lo ha vegliato finché il corpo del povero micio non è stato portato via.

I due felini, insieme ad altri della zona, non hanno un padrone ben preciso ma da tempo sono stati adottati dai residenti. A causa anche delle ristrette dimensioni della strada, molto trafficata non solo dalle macchine ma anche dai camion delle ditte presenti in loco, ogni tanto purtroppo capitano incidenti del genere. Gli abitanti puntano il dito sulla forte velocità di chi transita alla Torraccia e sui social hanno dedicato il loro pensiero al micio sfortunato e al suo inseparabile amico.