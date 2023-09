Galliano, cento anni di ’dolce’ vita Oggi festa nel tempio dei budini

Il tempio dei budini dalla frolla finissima compie 100 anni. Oggi festa grande per il centenario del bar Galliano con tavoli già sold out per l’evento: dalle 18 sunset party con i dj Tore e Andrea Paci e alle 22 dj-set esclusivo a cura di dj Albertino. Tantissimi gli invitati di spicco come Stefania Sandrelli con la figlia Amanda, Gianna Nannini, Rossana Casale e Maurizio Ferrini (noto nei panni della signora Coriandoli). A fare gli onori di casa i fratelli Galliano e Roberto Vannozzi, alla guida del locale in Passeggiata da 40 anni, oggi affiancati dai figli Barbara, Elisabetta e Francesco e con la speranza di inserire presento i nipoti Leonardo, Edoardo e Andrea. Era il 1923 quando nonno Galliano, originario di San Giuliano Terme, tornò in Italia dopo esser emigrato a lungo in America e aprì un bar-tabacchi in Passeggiata al quale dette il suo nome. Finita la guerra Galliano ricominciò a lavorare nel suo locale, aiutato dalla moglie e dai figli Enzo, Virginia e Franca. In particolare Enzo (papà di Roberto e Galliano) prese le redini dell’attività lanciandola nel pieno degli anni

sessanta, con nuovi arredi e ristorazione.

L’impegno dei Vannozzi è stato premiato dalla “Guida del Gambero Rosso” che ha inserito il Bar Galliano fra i migliori bar d’Italia fin dal 2005 e il budino di riso (realizzato con la ricetta di nonna Amalia del 1948) viene, da anni, classificato come “il miglior budino di riso della costa toscana”: ne vengono sfornati 800-1200 al giorno col record di Pasquetta 2023 in cui la produzione ha toccato i 1650 pezzi. Da Galliano è passato il mondo dello sprot, imprenditoria e spettacolo: Massimo Moratti (innamorato del gelato), Vittorio Gassmann, Alberto Sordi, Paolo Virzi, Pippo Baudo, Marcello Lippi, i Maldini, Annie Lennox, Nicola Pietrangeli, Zucchero, Gino Bramieri, Paolo Villaggio, Renato Zero, Ornella Muti, Panariello ma anche politici come Ignazio La Russa, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Amintore Fanfani. "La clientela è cambiata – raccontano i fratelli Vannozzi – molto più mordi e fuggi e meno stanziale. Galliano resta comunque un luogo d’affezione per tante persone. Il ricordo più bello? Nel 2016 quando abbiamo rinnovato il locale ed è venuto proprio come lo sognavamo". "Un risultato straordinario – affermano il presidente interprovinciale di Confcommercio Rodolfo Pasquini, il presidente di Viareggio Piero Bertolani e la direttrice Sara Giovannini - per un locale che è diventato un’autentica istituzione del tessuto commerciale dell’intera Versilia"

Francesca Navari