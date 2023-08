Galà del cuore al Twiga Oltre 300 persone per un grande show da prima serata tv

La musica italiana in una notte, passando dalla comicità allo sport. Il primo galà della 7° edizione del ‘Mattone del cuore’ in un Twiga stracolmo (oltre 300 presenti) alla presenza di Flavio Briatore, è stato un grandissimo successo. Con la partecipazione di tanti nomi dello spettacolo e dell’imprenditoria che sostengono la raccolta fondi a favore della costruzione del Primo soccorso di Medjugorje e di famiglie in difficoltà, sia della Romagna alluvionata che della zona apuo-versiliese. Un evento da prima serata Rai condotto dal re della rete ammiraglia Carlo Conti affiancato da Paolo Brosio. Un crescendo di musica ed emozioni aperto da Pago. A seguire l’inno delle Olimpiadi del cuore composto da Andrea Caciolli che è stato affiancato dalla vocalist di Zucchero Sara Grimaldi. Suggestioni ha suscitato la voce ‘black’ di Fausto Leali che oltre ai suoi successi (Io amo, Mi manchi) ha duettato con Luisa Corna prima che anche lei si facesse apprezzare da solista (Ti lascerò, Se telefonando). Si sono alternate sul palco le bellissime che hanno presentato e interagito con gli ospiti: Elisa Liistro, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Lisa Cardelli, Miriana Trevisan. La grande carica dei brani anni 80-90 ha travolto tutti grazie a Jo Squillo. Il tema della serata era “I grandi della musica italiani presentano i loro successi” e Al Bano ha infiammato il pubblico con il medley dei suoi cavalli di battaglia; poi Dario Ballantini nelle vesti di Vasco Rossi mentre Ubaldo Pantani ha proposto le imitazioni di grandi tecnici di calcio ed è arrivato anche l’intervento di Antonio Cabrini, indimenticato campione del mondo con l’Italia 1982. Tanti applausi per la madrina Valeria Marini e ci si è avviati al gran finale con i Matia Bazar e la voce di Luna Dragonieri. Finale con i Ricchi e Poveri che hanno fatto cantare e ballare tutti e hanno chiuso la serata dopo il tradizionale taglio della torta.