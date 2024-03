Gaia punta a una sede unica. Il gestore cerca un immobile

Riorganizzazione logistica in vista per Gaia, intenzionata a realizzare una nuova sede legale nel territorio di Pietrasanta. Il gestore ha infatti avviato un’indagine di mercato per acquistare o affittare un fabbricato o un terreno edificabile con l’obiettivo di accorpare varie branchie della struttura tecnica, attualmente sparse sul territorio di competenza, creando un punto unico per gli uffici direzionali, amministrativi e tecnici. Allo stato attuale, nel territorio pietrasantino l’attività di Gaia è suddivisa tra la direzione generale di via Donizetti, a Tonfano, di proprietà comunale e considerata troppo piccola (circa 400 metri quadri: il gestore punta a una nuova sede di almeno 1.800 metri quadri) e lo sportello al pubblico sull’Aurelia, di proprietà privata. Domande entro il 18 aprile: info su www.gaia-spa.it. Possibili disagi, invece, a causa della sospensione del servizio a causa di lavori sulla rete: l’acqua mancherà domani dalle 9 alle 14 a Fiumetto nelle vie Pisacane, Alighieri, Toti e Duca D’Aosta (246 famiglie), e mercoledì dalle 9 alle 14 sempre a Fiumetto in via Don Bosco (4 famiglie).