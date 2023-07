Gaia Il gestore idrico assume Posti per ingegneri e geometri

Gaia torna ad assumere personale a tempo indeterminato o determinato. Sono due i profili che il gestore idrico vuole inserire in pianta organica, ossia quello di ingegnere addetto ai servizi di ingegneria e dell’area tecnica, e di geometra o perito industriale edile addetto ai servizi tecnici. Entrambe le selezioni prevedono la formazione di una graduatoria di durata triennale, con un posto riservato ai disabili. Nel primo caso sono richieste laurea e patente di guida, nel secondo diploma superiore e patente. "Le assunzioni in questi settori strategici – spiega Gaia – porteranno avanti i progetti innovativi previsti per migliorare tutti i servizi offerti e per potenziare, in ottica sempre più digitale, le attività di ricerca, analisi e sviluppo su impianti e reti". Domande entro le ore 12 del 16 agosto esclusivamente on line attraverso il sito www.gaia-spa.it