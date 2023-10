Viareggio, furto in Passeggiata: via con 4mila euro di occhiali

Viareggio, 22 ottobre 2023 - Movimentato episodio in Passeggiata a Viareggio sabato pomeriggio per un furto messo a segno all'ottica Ruffo da parte di quattro giovani, due dei quali sono entrati nel negozio e due sono rimasti fuori. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di occhiali del valore di circa 4mila euro e poi sono fuggiti a piedi venendo però inseguiti da un dipendente in bicicletta che li ha raggiunti alla stazione ferroviaria, dove c'è stata una piccola colluttazione.

I quattro sono poi riusciti a scappare con la refurtiva salendo sul treno diretto a Lucca. All'inseguimento a piedi si è messo anche Piero Bertolani, il titolare di un negozio di articoli sportivi vicino all'ottica e presidente di Confcommercio Viareggio. “Chiederò all'amministrazione comunale di fare qualcosa per la sicurezza in Passeggiata. Sono sempre più frequenti infatti sia di notte che di giorno episodi di questo genere che si ripetono sempre con più frequenza”. Sul furto all'ottica indagano i carabinieri.