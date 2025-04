Fuochi d’artificio a Sant’Ermete. Il Comune esplora il mercato

In vista di Sant’Ermete quest’anno il Comune si guarda intorno e esplora il mercato per affidare progettazione, allestimento ed esecuzione dei fuochi d’artificio del 28 agosto. L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le 12 del 10 maggio per un importo a base d’asta di 36.500 euro. Ci saranno precise condizioni: lo spettacolo dovrà svolgersi dal pontile con tutti gli accorgimenti necessari al rispetto ambientale di sicurezza e lo spettacolo dovrà essere visibile, oltre che dalla piazza Navari per almeno 4 chilometri su ognuno dei lati; dovrà avere una durata minima di 21 minuti garantendo continuità nello sparo dei fuochi tale da mantenere costante l’attenzione del pubblico. E "sarà particolarmente gradito l’utilizzo di tecnologia e di strumentazioni innovative atte a garantire le condizioni di massima sicurezza. Dovrà essere garantita comunque l’effettuazione di effetti pirotecnici dall’acqua ai due lati del pontile. Non è concessa l’installazione di ulteriori supporti (chiatte, barconi o simili) per lo sparo di effetti pirotecnici".

L’amministrazione comunale ha avviato un’esplorazione di mercato anche per l’affidamento diretto della progettazione e installazione delle illuminazioni natalizie. L’accensione ufficiale avrà inizio venerdì 21 novembre alle 18, lo smontaggio dovrà essere effettuato a partire dall’8 gennaio 2026, salvo proroga, e

concludersi entro il 31 gennaio. Il valore complessivo del servizio posto a base di gara è stimato in 131.700 euro. Le luminarie artistiche dovranno essere a led esclusivamente a luce calda e "gli impianti illuminanti dovranno essere collocati in modo da formare una copertura “a cielo

stellato”, con fili trasversali rispetto alla carreggiata della strada miste led a luce fredda e

led a luce calda, più lampade a bozzolo".

Francesca Navari