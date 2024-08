Frediani, demolizione della palestra. Da lunedì partiranno i lavori

Inizieranno lunedì i lavori di demolizione della palestra della scuola Frediani, con conseguenti modifiche alla viabilità. Un intervento atteso, per offrire al territorio spazi adeguati alle attività sportive e reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, intercettati dal gruppo di lavoro coordinato dall’assessore Michele Silicani. L’operazione prevede la demolizione e ricostruzione della palestra che serviva la Ermenegildo Frediani, la scuola primaria del capoluogo trasferita nella sede municipale in attesa di poter ristrutturare l’edificio dichiarato a suo tempo inagibile. Il nuovo progetto, dal costo di circa 1 milione e 500 mila euro, viene quindi finanziato con oltre un milione di euro dai fondi del Pnrr cui si aggiunge una cifra di oltre 400 mila euro provenienti dalle casse comunali. "Un’operazione che suscita viva soddisfazione nell’amministrazione comunale - commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini - per un intervento che va a potenziare la rete delle strutture sportive presenti sul territorio, in modo tale da garantire risposte efficaci sia al mondo della scuola, sia alle associazioni che potranno usufruire di questo moderno impianto".

Il progetto, redatto dall’architetto Maurizio Gianassi, prevede la demolizione e successiva ricostruzione della palestra e dei locali annessi come spogliatoi e servizi. In concomitanza con l’avvio dei lavori, subirà qualche modifica la viabilità circostante in particolare nel tratto di strada dinanzi al municipio. In via XXIV Maggio, tra via Roosevelt e via Vittorio Veneto, quindi nel tratto davanti il Palazzo comunale, cambia la disposizione degli stalli che passano da lisca di pesce “a correre”. Dalle 8 alle 18 nel tratto stradale è consentito il doppio senso di marcia ai soli mezzi di cantiere, con la presenza in loco di moviere all’intersezione tra via XXIV maggio e via Roosevelt, restando ovviamente fermo il senso unico a salire per tutti gli altri veicoli. Con l’apertura del cantiere sono previsti anche dei divieti di sosta con rimozione coatta in via Pancola, nel tratto a monte dell’intersezione con via Vittorio Veneto; in via Vittorio Veneto, nel tratto tra via Pancola e via XXIV Maggio; in via Roosevelt, nel tratto lato est del parcheggio sottostante l’istituto Marconi. Infine, le modifiche alla viabilità comporteranno anche l’eliminazione del primo stallo di sosta su via XXIV Maggio, all’intersezione con via Vittorio Veneto per agevolare il passaggio dei mezzi.

Fra.Na.