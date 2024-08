Fratelli d’Italia si compatta. Al via la campagna d’ascolto: "Pronti a governare la città"

VIAREGGIO

L’appuntamento ufficiale non è stato ancora deciso. Ma nel frattempo i partiti scaldano i motori. L’appuntamento è quello con le elezioni amministrative, quelle in cui si eleggerà il nuovo sindaco.

E per Viareggio sarà un appuntamento decisamente caldo non foss’altro che si tornerà alle urne dopo due mandati in cui il civismo di Giorgio Del Ghingaro ha spiazzato gli schieramenti tradizionali. E proprio i partiti provano a mettersi in moto (o meglio in ascolto della città) per arrivare ad "una proposta concreta e vincente", come annuncia il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Giannoni. Così nei giorni scorsi si è svolta una riunione dei presidenti del circoli territoriali (Viareggio e Torre del Lago) rispettivamente, Lauro Cima e Marco Dondolini. Vertice a cui erano presenti anche lo stesso Giannoni, oltre che l’onorevole Riccardo Zucconi e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi. "Dal confronto è emersa la volontà di avviare – spiega Giannoni – un confronto con le categorie economiche, il mondo delle professioni e dell’associazionismo in modo da raccogliere indicazioni, sollecitazioni per arrivare ad articolare un programma elettorale che consenta al centrodestra, tutto insieme, il miglior risultato possibile". Insomma, per il momento nessuna discussione sui nomi (Forza Italia nei giorni scorsi, lo ricordiamo ha avanzato la proposta della candidatura di Ciro Costagliola), ma "avanti tutta con i temi sui cui impostare il programma elettorale". Un punto su cui Fratelli d’Italia si è ritrovato talmente compatto tanto che Lauro Cima Cima ha deciso "di soprassedere all’accordo che stabiliva dalla fine di luglio il suo subentro alla guida del Partito viareggino in sostituzione dell’attuale Coordinatore (Marco Dondolini, ndr)". Un gesto sottolineato anche dal fatto che i due Circoli hanno deciso di stabilire la sede comune in via Leonardo da Vinci. Insomma Fratelli d’Italia ci crede ed è unita e compatta per candidarsi a guidare, con gli alleati di centrodestra, la città di domani.