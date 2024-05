Frana un terreno privato a Strettoia. Cadono alberi, pericolo per i vicini

Terreno che frana, alberi che stramazzano al suolo, nessun danno né feriti ma la paura è stata tanta. Non solo: la frana avvenuta in un terreno privato in via Casone, a Strettoia, rappresenta un potenziale pericolo per le aree circostanti, tant’è che il sindaco Alberto Giovannetti ha emesso un’ordinanza dando ai proprietari del terreno franato dieci giorni di tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza e scongiurare ulteriori pericoli. L’episodio risale al 3 maggio, con la segnalazione arrivata dalla polizia municipale.

Il dissesto, per fortuna non di grandi proporzioni, ha causato la caduta di alberi nell’area sottostante via Casone, all’altezza del civico 31, con immediato sopralluogo degli uffici tecnici comunali e segnalazione al Consorzio di bonifica in quanto la vegetazione si era riversata in un torrente. Lo smottamento non ha invece interessato la via pubblica, ma a causa dello scivolamento del materiale è emerso che le aree subito a monte e a valle potrebbero restare coinvolte. Da qui la necessità di indagini sulla stabilità del versante e di effettuare tutte le eventuali misure di sicurezza necessarie, fino all’emissione dell’ordinanza nei confronti dei proprietari del terreno franato.

Non che nel resto della frazione le cose vadano molto meglio. Il lettore Graziano Ruberti torna alla carica con alcuni problemi che vanno avanti ormai da 25 anni. "Nessuno interviene. Silenzio assordante da parte di tutte le forze politiche. A Strettoia manca tutto, nell’ indifferenza di tutti. Parcheggi, marciapiedi, palestra, parco gioco, pista ciclabile, strade asfaltate, trasporto pubblico. Nemmeno si pulisce l’alveo dei fiumi, che si riempiono di vegetazione e rappresentano un rischio idrogeologico in caso di piena. Ogni volta dobbiamo sollecitare interventi: ancora per quanto?".

Daniele Masseglia