Frana in zona Albetreta. La strada torna in sicurezza

A cinque mesi dalla frana che isolò una quindicina di persone, il ritorno alla normalità di via Albetreta, a Strettoia, è finalmente realtà.

Con il rivestimento in pietra della parete e l’installazione del guard rail in prossimità della curva, si è conclusa infatti la messa in sicurezza definitiva del tratto in cui ai primi di novembre a causa del maltempo si era aperto un grosso dissesto. E sempre in tema di frane, sta per essere completato anche il terzo lotto di sistemazione della frana di Castello, che risale ad oltre 10 anni fa (gennaio 2014), finanziato con risorse del Pnrr. Nei prossimi giorni è prevista la riapertura della strada al transito dei veicoli, senza più limitazioni. Il prossimo intervento riguarderà la riasfaltatura del tratto che, dalla parte alta del borgo, scende fino a qualche metro oltre la zona del dissesto. Per la parte più a valle della frana, infine, è stata già redatta una prima progettazione ed è in corso la ricerca di finanziamenti: il piano di messa in sicurezza in totale costa oltre 1,4 milioni di euro.