Frana, chiusa la strada per il Museo. Ecco come arrivare a Sant’Anna

La recente frana a Montebello, in territorio camaiorese, sta avendo ripercussioni su varie località di montagna, inclusa Sant’Anna di Stazzema. La strada principale che consente di raggiungere il Museo storico della Resistenza è infatti interrotta. Visto anche l’avvicinarsi delle celebrazioni del 25 aprile questo stop ha costretto i responsabili del museo a diffondere un vademecum indicando tre percorsi alternativi fino ad ulteriori nuove comunicazioni.

Il primo percorso è rivolto a coloro che escono al casello autostradale Versilia: i mezzi devono seguire la direzione Pietrasanta- Capezzano Pianore, ossia imboccare via Unità d’Italia per circa tre chilometri, proseguire sul viale Apua a Pietrasanta in direzione monti, fino all’Aurelia, e continuare a destra sulla Sarzanese, in direzione sud (Camaiore). Alla seconda rotonda, bisogna uscire in direzione Camaiore e percorrere via Italica per 2 chilometri, alla seconda rotonda prendere la strada per Montebello e proseguire in direzione La Culla e Sant’Anna. Il secondo percorso parte invece dalla rotonda sulla Sarzanese: bisogna riprendere la rotonda e uscire alla terza uscita, direzione Camaiore, percorrere la via Sarzanese per 2 chilometri e di nuovo imboccare via Italica.

Il terzo percorso, infine, è per chi esce al casello autostradale Viareggio-Camaiore. In questo caso bisogna prendere l’uscita Camaiore, procedere in direzione nord-est verso via Fosso Legname, uscire dalla rotonda e prendere via Santa Maria Goretti. Poi alla rotonda alla prima uscita si imbocca la strada provinciale 1 per 3 chilometri, alla rotonda la seconda uscita proseguendo in direzione Camaiore e dopo due rotonde prendere la seconda uscita in direzione Montebello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Museo storico della Resistenza allo 0584-772025.