La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Viareggio
Forum formativo. Serena Dandini è tra gli ospiti
25 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Forum formativo. Serena Dandini è tra gli ospiti

Appuntamento il 18 e 19 ottobre al Teatro dell’Olivo. Il tema guida di quest’anno sarà la bellezza.

Serena Dandini sarà tra i protagonisti dell’ottava edizione del Forum Internazionale della Formazione, in programma il 18 e 19 ottobre a Camaiore. La scrittrice, autrice e conduttrice televisiva che ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano con programmi diventati iconici, porterà la sua voce autorevole al dibattito sul tema guida di quest’anno: la “Bellezza”. Dandini interverrà sabato 18 ottobre alle 17:30 al Teatro dell’Olivo, offrendo la sua prospettiva unica su un argomento di attualità. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto significativo per un evento che da sempre si distingue per la qualità dei suoi relatori e la capacità di coniugare riflessione culturale e formazione. Il tema della “Bellezza” scelto per questa edizione si rivela particolarmente appropriato per accogliere un intervento di Dandini, che nella sua carriera ha sempre saputo coniugare intrattenimento e riflessione, leggerezza e profondità, dimostrando come la bellezza possa manifestarsi anche attraverso l’ironia intelligente e la capacità di raccontare la contemporaneità con sguardo acuto e partecipe. L’argomento prescelto come tema guida dell’edizione 2025 del Forum ha notevoli implicazioni educative che spaziano dall’educazione estetica a quella corporea, dalla cura di sé alla consapevolezza delle differenze, dall’organizzazione degli spazi formativi alle competenze emotive, dalla valorizzazione della fantasia all’espressione creativa. Il Forum, nato dalla collaborazione tra il professor Alessandro Mariani dell’Università di Firenze e Teseo, società di formazione, si rivolge a un pubblico diversificato, confermando la vocazione a creare occasioni di riflessione.

