Forte Torneo Aliboni Processione la sera

Via al weekend di Pasqua con tante iniziative: previsto il mercato dell’antiquariato e riparte domenica il mercato festivo in piazza Marconi. Domani intanto Forte dei Marmi sarà invasa dalle 64 squadre dell’Universal Youth Cup Torneo Internazionale Apuane Memorial Dott. Michele Aliboni, compianto medico di Forte, manifestazione di calcio giovanile U11 (anno 2012) che si svolge fino al 10 aprile in 8 campi della Versilia. La cerimonia inaugurale è fissata alle 18.30 con la sfilata di tutte le squadre partecipanti che, dalla pinetina Flaming arriveranno al palco davanti al Fortino dove si terrà il giuramento. La sera processione organizzata dalla Misericordia col simulacro della “Pietà” con la Madonna e Gesù morto, guidata da Don Piero Malvaldi di Sant’Ermete e Padre Fabiano parroco di San Francesco: partenza alle 21 dalla piazza della chiesa a Vittoria Apuana per percorrere via Mazzini fino in centro a Forte, per concludersi in via Duca D’Aosta proprio davanti alla chiesa di S. Ermete. Le vie e le piazze di Forte dei Marmi saranno illuminate a “luce viva” e al fine di valorizzare la suggestività del rito, l’illuminazione pubblica sarà temporaneamente spenta e si riattiverà con l’avvenuto passaggio della processione.