Forte dei Marmi, in spiaggia compra per 20 euro una borsa taroccata e viene multata di 600 euro

Forte dei Marmi (Lucca), 1 luglio 2024 – Compra una borsa taroccata in spiaggia per 20 euro, ma poco dopo ne paga 600 di multa. E' quanto accaduto a una turista di Prato in vacanza in Versilia dopo essere stata controllata dalla polizia municipale di Forte dei Marmi sul litorale in servizio contro la contraffazione.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro penale di numerosi prodotti a marchio contraffatto posti in vendita in maniera illegale. Nel dettaglio si tratta di 59 pezzi (borse, cappellini, portafogli, dustbag, cartellini, etichette, certificati autenticità) recanti noti marchi contraffatti e oltre a venti ombrelli sottoposti a sequestro amministrativo.

Come detto, la Polizia municipale ha provveduto a sanzionare una bagnante che aveva appena acquistato una borsa contraffatta (riproduzione di una nota griffe) da un venditore straniero. La compravendita è avvenuta sotto gli occhi degli agenti che, mentre si avvicinavano alla tenda di uno stabilimento balneare, hanno visto il venditore consegnare la borsa alla signora, una 45enne residente a Prato, dietro il corrispettivo di una banconota da 20 euro. Nei confronti dell'acquirente è scattata una multa di 600 euro.