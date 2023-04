Foodexpo Versilia al Principino Due giorni con cibi e prodotti della tradizione agroalimentare

di Alice Gugliantini

Una rassegna per raccontare le eccellenze enogastronomiche del territorio. È la prima edizione di Foodexpo Versilia, la manifestazione in programma dal 23 al 24 aprile al centro congressi Principe di Piemonte. L’evento è organizzato da Slow Food Versilia con il comune di Viareggio. Principale partner iCare. Oltre 40 aziende agroalimentari del territorio in esposizione, 20 tra convegni, interviste e talk con degustazione, 10 show cooking, 5 laboratori per bambini e altri eventi. Testimonial della manifestazione l’attore e conduttore televisivo, oggi anche produttore di gin, Luca Calvani. Per gli organizzatori, una vetrina di eccellenza dedicata alla cultura enogastronomiche e alle produzioni locali rivolta a tutti: dalla famiglie, al pubblico appassionato, dai professionisti di terra e di bordo e agli operatori del settore riattivo con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze del territorio e quindi stimolare un’offerta enogastronomica distintiva e di qualità. La manifestazione è a ingresso libero (10-20). Su foodexpoversilia.it la prenotazione a alcuni talk con degustazione a pagamento. "Diamo il via alla stagione primaverile con un evento che si tiene per la prima volta e che guarda al cibo e alla sua qualità", ha evidenziato l’assessore al turismo Alessandro Meciani. "Diamo voce a realtà del territorio con Slow Food per la prima volta a Viareggio. Le migliori aziende della Versilia presenteranno i loro prodotti. In più con la partnership con iCare che ha in gestione le mense scolastiche ci sarà un’attenzione anche verso il cibo che arriva sulle tavole dei nostri ragazzi. Un’attenzione a una corretta alimentazione e al tempo stesso a una filiera di valore. Sostenibilità, qualità e valore sono gli elementi di questo evento. Gli stessi che portiamo avanti nella nostra offerta turistica". "Un evento straordinario che riesce a mettere insieme tutto il territorio — ha affermato Barbara Pezzini, responsabile eventi di Slow Food Versilia — L’occasione tramite un expò di far conoscere le realtà produttive locali e la scelta verso il cibo consapevole. Invitiamo tutti, cittadini e imprese a partecipare". "Un bel lavoro di squadra e grazie a iCare ci saranno iniziative per famiglie e bambini", ha sottolineato Catia Bovi Campeggi, vicepresidente Slow Food Versilia. Il Comune grazie a iCare presenterà un documentario dedicato al ciclo di preparazione dei pasti nelle mense scolastiche di Viareggio e insieme alla Cittadella della pesca il progetto "A scuola con gusto" inviterà i bambini e le bambine a conoscere il pesce nei nostri mari. La Fondazione T.I.A.M.O. annuncerà il progetto "Coltiviamo, da cosa nasce cosa, tra natura e animali", volti a migliorare la salute e il benessere della persona attraverso attività di agricoltura sociale e pet therapy. A chiudere la rassegna il live painting dell’artista Elisabetta Rogai che ha inventato "EnoArte": la pittura con il vino al posto dei colori chiuderà la rassegna accompagnata da una degustazione servita con il supporto di Fisar delegazione Versilia.