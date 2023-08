Focette, stop malamovida "Finalmente ora si dorme" L’ordinanza dà i suoi frutti

di Daniele Masseglia

A Focette c’è chi ha gridato al miracolo. Tre notti di fila trascorse in santa pace, e non da lunedì a mercoledì ma da venerdì a sabato, in piena movida estiva e in una zona che tradizionalmente pullula di discoteche e locali notturni. Proprio così, un miracolo. Perché se altrove dormire è un gesto normalissimo, i residenti, i villeggianti e i clienti degli alberghi di Focette e Motrone da tempo immemore fanno fatica a coniugare questo verbo. Non solo per la musica assordante, ma spesso e volentieri per gli schiamazzi all’uscita dei locali, quando alle 4, quando alle 5 del mattino. A dare una svolta è stata la recente ordinanza con cui la polizia municipale ha disposto il divieto di sosta e di transito in via della Libertà con gli stessi orari della Ztl del resto di Focette. Rendere off-limits la lunga arteria che collega l’Aurelia al lungomare, in prossimità del ponte alla foce del fosso Motrone, d’incanto ha spazzato via anni di problemi e di difficile convivenza.

Primo, perché è stato abolito il fenomeno della sosta selvaggia, con via della Libertà che diventava terra di conquista e di parcheggi che sfidavano la forza di gravità oltre che il codice della strada. Secondo, perché la fiumana di gente tornava a riprendere la macchina dalle 4 di notte in poi e per il circondario questo faceva rima con urla sguaiate, cori da stadio, colpi di clacson e ogni tanto anche vandalismi contro altre macchine e cancelli di case. Terzo, infine, perché per molti gruppi di giovani era abitudine lasciare la macchina lì molto prima di entrare in discoteca, in modo da trascorrere un’oretta sul muretto lato fosso Motrone, trangugiare bottiglie di alcolici e poi abbandonare bottiglie, bicchieri e cartacce sullo stesso muretto e in terra senza alcun rispetto per il decoro e le regole.

Non più, dicevamo, da quando via della Libertà è stata chiusa dalle 22,30 alle 6 a seconda del calendario: a luglio da venerdì a domenica, ad agosto tutti i giorni, 1-15 settembre da venerdì a domenica e dal 15 settembre al 30 giugno solo nei prefestivi. "L’effetto si è visto subito – esulta il presidente della Pro Focette Tino Grittini – visto che per la prima volta la gente è riuscita a dormire per tre notti di fila nel weekend. Siamo contentissimi e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale". Soddisfatto anche il presidente del Consorzio mare Versilia Francesco Verona: "È stata un’ottima soluzione. Merito anche della chiusura dell’Ostras, una discoteca in meno fa senz’altro la differenza". L’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci, parimenti entusiasta di questo risultato, annuncia infine che per l’attivazione della telecamera in via della Libertà, provvedimento che allargherà la Ztl di Focette fino a quel punto, l’autorizzazione del ministero dei trasporti arriverà non prima di ottobre".