Fissate le prossime date della Festa medievale e del Country & Garden

La bella stagione è ormai alle porte e prenderà il via ufficialmente dal 2 al 4 maggio a Tonfano con la consueta mostra-mercato di primavera "Marina in fiore" (domande entro il 15 aprile). Nel frattempo la macchina comunale sta lavorando anche per completare il palinsesto, arricchito da nuove date stabilite in questi ultimi giorni. La prima riguarda "Pietrasanta Medievale", in agenda il 4-5 ottobre, con la giunta che approvato in proposito un bando unico per affidare la gestione e organizzazione per il 2025-2026-2027 sia dell’evento sia della collaterale fiera promozionale con annesso mercatino degli hobbisti. Previsto un bando unico anche per altri tre eventi da allestire nel parco e nella Villa della Versiliana: la fiera promozionale "Country Garden" dal 25 al 27 aprile, l’edizione autunnale "Country Garden-Waiting for Christmas" dal 12 al 14 settembre e "PietrasantaKlaus dal 14 al 16 novembre, oltre al mercatino per gli hobbisti in occasione dei tre eventi.

d.m.