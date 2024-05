Fishing show. Cento pescatori nella Riserva

Successo per la prima edizione del Fishing Show con la partecipazione di almeno un centinaio di persone nella nuova Riserva Medicea. Una giornata che ha visto la partecipazione dei principali costruttori di mosche artificiali, provenienti da tutta Italia e una vera e propria scuola di lancio, a cura di Mosca Club Apuano e di Fly Club 90, con dimostrazioni pratiche e gratuite per tutte le età. Non sono mancati anche due personaggi di spicco della pesca, come Fosco Torrini e Roberto Ripamonti. A fare da cornice al Fishing show anche le opere del pittore Claudio Amadei, centrate appunto su temi paesaggistici e naturalistici.

All’evento hanno partecipato anche il vice sindaco Adamo Bernardi e l’assessore all’ambiente Michele Silicani. La riserva ha raccolto il plauso anche di Ripamonti, uno dei maggiori esperti di pesca, che ha sottolineato la cornice meravigliosa in cui si cala la riserva, rilevando come sia fondamentale diffondere una marcata attenzione all’ambiente, per difenderlo dai suoi principali nemici: coloro che gettano rifiuti; i bracconieri che incorrono in veri e propri reati, in barba al regolamento che prevede l’intera riserva come zona no kill, ovvero con il divieto di prelevare i pesci che devono essere immediatamente rilasciati; infine i cormorani che tentano di nutrirsi delle trote del Vezza, un pericolo che viene scongiurato attraverso una costante presenza dei volontari che intervengono per tenere lontani gli uccelli predatori. Per accedere alla Riserva medicea è necessario prenotarsi attraverso la app Hooking e, una volta ottenuto l’accesso, si può pescare con la tecnica a spinning nel tratto fluviale dal Puntone, sino alla località bagno Mimì a monte di Palazzo Mediceo e a mosca da qui sino all’Argentiera.