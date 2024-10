Fine settimana "caldo". Torna la festa piccante. E il centro si infiamma

CAMAIORE

Sabato e domenica torna in centro storico la Festa Pic, l’evento "da sempre piccante" organizzato dal Comune in collaborazione con l’Accademia Italiana del Peperoncino. Immancabile la grande fiera e mostra-mercato a tema, quest’anno aumentata in quantità e qualità con tanti stand a cura dei più importanti produttori di peperoncino provenienti direttamente dalla Calabria, capitale dei gusti piccanti.

Tanti ospiti e iniziative animeranno l’area spettacolo allestita in una piazza XXIX Maggio pronta ad accogliere talk e cooking show a tema pic, che guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta delle proprietà del peperoncino in ogni ambito.

L’inaugurazione sabato mattina. Dalle 11.30 via con gli showcooking: Manuel Di Gregorio della trattoria Peposo di Pietrasanta, Federico Morelli del ristorante La Lampara di Lido di Camaiore (15) e Sabrina Domenici del ristorante Il Mattarello di Torcigliano (16). Alle 16.30, spazio all’Accademia Italiana del Peperoncino, in storica collaborazione con la Festa Pic, con "Un’Accademia per il Diavolillo" con Arnaldo Grisolia (segretario nazionale), Rosa Pugliese e Daniela Mugnai di Vetrina Toscana, progetto di promozione del turismo enogastronomico della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana e la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Alle 17 sarà la volta di "Fantasie Pop alla tavola dell’Arcimboldo", uno spettacolo teatrale di cucina, canto e ballo a cura di Claudio Menconi e Sara Vannelli.

Gli showcooking continuano domenica 13 con Elisa Menconi e Maurizio Domenici del ristorante Bernardone di Nocchi (alle 10), Maurizio Marsili del Pesciolino Briaco di Viareggio (11) e Laura Botarelli e Mirella Pardini del Cavallone di Lido (12). A seguire, il talk "Abbiamo a cuore il nostro cibo" con il cardiologo Maurizio Cecchini. Nel pomeriggio ancora spazio alla cucina con Francesco D’Agostino della Martinatica di Pietrasanta (15.30). Alle 16 si parla di Versilia con il talk "Eccellenze del nostro territorio", con ospiti Gianluca Domenici (Versilia Gourmet), Gabriele Ghirlanda (Casa Pedona), Carlo Lemmetti (ristoratore storico della Versilia) e Alvaro Pardini (referente del costituendo Distretto del Cibo della Versilia). A seguire, l’ultimo showcooking in programma con Luca Landi, del ristorante stellato "Lunasia" di Viareggio. A chiudere la due-giorni di piccante, alle 17.30, la premiazione del Personaggio Pic 2024, titolo quest’anno assegnato a Sergio Múñiz, attore, cantante e modello spagnolo, volto noto di tv, cinema e teatro. Immancabile sarà la presenza di Re Peperoncino, impersonato da Gianni Pellegrino, che animerà la città. Inoltre, torna lo "Scatto Pic", il contest fotografico aperto a tutti.