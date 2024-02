"Finalmente protagonisti del turismo"

"Tre nuove strutture ricettive: è la buona notizia che Seravezza aspettava da troppo tempo". Francesco Speroni è entusiasta della recente notizia del rilancio di Palazzo Raffaelli, l’ex scuola delle suore e dell’immobile in via Roma da parte della famiglia Verona. "Il nostro amato capoluogo – commenta – può finalmente uscire da quell’apnea nella quale è stato costretto per lunghi anni. La Versilia è terra di estrazione e lavorazione del marmo, ed è terra di turismo. Negli anni, il comune di Seravezza ha sempre cercato di preservare il primo aspetto, trascurando però il secondo. Stazzema, di Pietrasanta e di Forte dei Marmi hanno ciascuno molti più alberghi di quanti non ne abbia il comune di Seravezza, che di fatto ne ha uno solo, cioè l’Hotel Da Filiè a Querceta. Come può un comune della Versilia avere un solo albergo? Come può il capoluogo di questo comune - che ospita una delle più importanti scuole alberghiere della Toscana - non averne nemmeno uno? Negli anni, hanno aperto dei b&b, soprattutto nella zona montana, i quali hanno parzialmente colmato la grave lacuna. Tuttavia, il turismo alberghiero è un mondo a sé, con esigenze e caratteristiche diverse dai pur piacevolissimi b&b; un turismo che ora finalmente troverà la sua degna collocazione anche a Seravezza. Con questa operazione – prosgue Speroni – la famiglia Verona farà anche un altro grande regalo al capoluogo: riporterà a nuovo splendore ben tre edifici che, nel corso degli anni, sono purtroppo diventati simbolo di abbandono e degrado. Senza infine contare il numero di assunzioni che queste nuove attività porteranno. Seravezza diventa quindi parte integrante di quel formidabile ingranaggio che, soprattutto l’estate, fa della Versilia uno dei poli turistici più importanti d’Italia".