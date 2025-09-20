Mattia mantiene le promesse
Filippo e il brunch letterario "per gustare il tempo"
20 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Filippo e il brunch letterario "per gustare il tempo"

Tra un caffè e una pagina, tra una conversazione e un assaggio, nasce il Brunch Letterario.

Un appuntamento che unisce il piacere della lettura a quello della tavola, pensato da Filippo Di Bartola, titolare del ristorante Filippo a Pietrasanta insieme alla Libreria Nina. ‘"Proprio per recuperare la bellezza del ritmo lento in un mondo dalle dinamiche vorticose, e per tornare a vivere una convivialità disimpegnata". Ogni terza domenica del mese il locale sarà ambiente ideale per ascoltare e lasciarsi sorprendere: dal gusto delle parole al sapore delle cose buone. Non un semplice brunch e nemmeno una presentazione tradizionale, ma un momento nuovo, in cui curiosità e convivialità si incontrano.

Si comincia domani: alle 11 da Filippo sarà presente Mariolina Palumbo, psicologa divulgatrice, che presenta ‘Malamore’, il nuovo libro di Elisabetta Darida (ingresso libero). A seguire, per chi desidera fermarsi, brunch con vino incluso. "E’ un’idea nata senza una programmazione rigida - racconta Di Bartola - proprio perché l’intenzione e’ di avere partecipazioni spontanee di ospiti che ogni volta possono parlare di libri, cucina, arte o condividere comunque un’esperienza in modo leggero e ben comprensibile. Non si tratterà di cenacoli culturali per eletti ma occasioni aperte a tutti, per confrontarsi in modo anche divertente. Lo scopo e’ di provare a rallentare i nostri ritmi quotidiani per recuperare un clima distensivo all’insegna della convivialita’ visto che le dinamiche quotidiane oggi lo impediscono".

