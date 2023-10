Fiera d’Onnissanti. Cambiano parcheggi, viabilità e raccolta rifiuti

Oggi e domani torna a Camaiore la tradizionale Fiera di Ognissanti, una delle più antiche con una storia che risale fino al 1447. Quest’anno saranno oltre 250 i banchi presenti a Camaiore, tra settore agrozootecnico, commerciale, dell’artigianato e dei veicoli, tutti divisi per specializzazione, ed occuperanno le principali piazze del Centro: Piazza XXIX Maggio, Piazza Romboni e Piazza Diaz, oltre al il piazzale di via Stadio antistante la Piscina Comunale e vie centrali della Città (Via Vittorio Emanuele, Via delle Muretta, Via IV Novembre).

Sarà invece collocata nell’area della Badia la tradizionale fiera agrozootecnica, con oltre 50 espositori del settore, e i cavalli nell’area coordinata dall’Associazione Il Cavallo e Noi, con tante dimostrazioni di attività equestre. In più, spazio ai giovani agroallevatori del territorio, con i loro bovini e ovini, per sensibilizzare il pubblico all’allevamento sostenibile. Anche l’artigianato locale avrà il proprio spazio dedicato, con banchi di professionisti del settore dislocati sul “Prado” (Piazza Romboni) insieme alle dimostrazioni di falconeria. Presso Palazzo Tori Massoni di via Vittorio Emanuele sarà inoltre possibile visitare la Mostra del Gruppo Micologico Camaiorese, mentre l’esposizione automobilistica sarà curata dai concessionari dalle province di Lucca e Massa in via XX Settembre e Piazza San Bernardino.

I visitatori potranno utilizzare i parcheggi del supermercato Sigma e di Piazza Elsa Morante (Sem), nonché posteggiare su via BellosguardoProvinciale (ambo i lati fino all’intersezione con via Carignoni, poi solo lato fiume) e in una striscia di parcheggio predisposta lungo via Carignoni di là dal fiume, che per l’occasione diventa a senso unico in direzione Pedona con la sosta consentita sul lato destro. Un servizio gratuito di bus navetta dall’Incaba, porterà i visitatori direttamente in Piazza XXIX Maggio, con la possibilità di parcheggiare l’auto nell’area antistante la Ditta Ceragioli Costruzioni. Cambiano entrata e uscita dal Centro Storico con due anelli a senso unico: uno che, percorrendo la Provinciale in direzione Lucca (venendo da Viareggio), passerà da Via Bellosguardo (Provinciale), via Carignoni e si ricongiungerà alla Provinciale da via Stadio e via Vecchia Provinciale; il secondo, andando verso Viareggio (venendo da Lucca), passerà da via Bellosguardo (Provinciale), via Fondi e tornerà su via Bellosguardo passando da via Roma.

Ersu cambia orario per i due giorni: per le Utenze Domestiche e Commerciali del Centro Storico e delle località di Badia, Casoli, Frati, Metato, Montebello, Silerchie, Sterpi e Vado, il servizio di ritiro dei rifiuti differenziati verrà anticipato alle 3 di notte.

Isabella Piaceri