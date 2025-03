Fiera di San Giuseppe. Oggi il centro in festa

Esplode oggi la fiera di San Giuseppe con mercatini dell’artigianato e dei produttori agricoli per le vie, piazza Matteotti la fiera agrozootecnica, l’area Comid la Corte dei Sapori, le piazzette che si affacciano su via Federigi le associazioni di volontariato. C’è attesa per l’esibizione dei cavalli, nel pomeriggio, in piazza Matteotti mentre i bambini – dalle 15 alle 18 – avranno la possibilità di fare un giro gratuito sui cavallini del Forte. Spazio anche alla cultura con la collettiva di pittura di Seravezziana Eventi, in piazza Donatori del sangue (lungo via Federigi). I volontari di protezione civile del Muttley’s Group Versilia, della Croce Bianca di Querceta e della Croce Rossa di Ripa, avranno uno spazio nella piazzetta Giò Pomodoro in prossimità dell’incrocio con via don Minzoni che si chiamerà “Io non rischio – San Giuseppe 2025” dove saranno fornite ai cittadini le informazioni utili per apprendere comportamenti e le buone pratiche da adottare in caso di rischi come terremoto, incendi boschivi e alluvioni.